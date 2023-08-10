"Довбик? Безусловно, он замечательный игрок, убийца на поле. Хотя, если назвать самую большую звезду нападения СК Днепр-1 – это был бы капитан Пихалёнок. Довбик является игроком с акцентом на ворота, сильный футболист. Но у них в составе есть типологически похожий игрок – Гуцуляк, который, вероятно, заменит его. Он тоже левша, сильный при игре спиной к воротам, похож по стилю.

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Увидев Довбика в матчах против Панатинаикоса, теперь я рад, что он не сыграет против нас. Он был важным футболистом, учитывая его ментальную силу. Но другие игроки также очень хороши. Только после первого матча увидим, как выступит игрок, который его заменит", – цитирует Трпишовски официальный сайт Славии.

К слову, поединок Славия – СК Днепр1 состоится уже сегодня, 10 августа, старт в 20:00. Ответный матч состоится через неделю, 17-го числа.

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