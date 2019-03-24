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"Я работал с гнилым коллективом", – де Бур объяснил свой провал в Интере

07:30 28 Читати українською
"Я работал с гнилым коллективом", – де Бур объяснил свой провал в Интере
Франк де Бур / соцсети

Бывший наставник Интера Франк де Бур рассказал, почему он надолго не задержался в Италии.

"Я очень сильно разочаровался работой в Интере. Я хотел изменить всю структуру и культуру, ведь клуб долгое время ничего не выигрывал.

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Я работал с гнилым коллективом, но мне не позволяли выгнать из команды определенных игроков. Надо было больше настаивать, ведь если хочешь что-то изменить, необходимо многое для этого сделать.

Возможно, я просто пытался быть для всех другом, но это было невозможно", – цитирует де Бура goal.com.

Теги
Интер Интер Италия Франк де Бур Франк де Бур
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