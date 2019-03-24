"Я работал с гнилым коллективом", – де Бур объяснил свой провал в Интере

Товарищеские матчи — 23 март 113
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Бразилия не смогла победить Панаму – Пакета забил дебютный гол за "селесао"
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Люксембург – Украина: Марлос пропустит матч и уже покинул расположение "сине-желтых"Евро-2020 — 23 март 1173
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Люксембург – Украина: "сине-желтые" прибыли на матч отбора к Евро-2020Евро-2020 — 23 март 258
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Зозуля помог Альбасете разгромить Луго – фанаты шокировали песнями с пожеланием смерти украинцуИспания — 23 март 886
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Первая лига: СК Днепр-1 переиграл Металлист 1925, первая победа Кучука с Рухом, поражение Волыни от АвангардаПервая лига — 23 март 388