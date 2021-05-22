"В тот момент, когда "сломались" Бурда и Попов, было принято решение купить одного футболиста, и Луческу дал добро на это.

Суркис назвал единственного игрока из УПЛ, которого Динамо пыталось приобрести

Но через день-два он мне позвонил и сказал, что не нужно тратить средства, что он поработает с молодыми футболистами. Мол, взял Забарного и считает, что из него может выйти толк. Я пытался его убедить, говорю: "Вы провели всего пару тренировок, а нам нужно выходить в Лигу чемпионов". Он ответил: "У меня большой опыт". На этом разговор был окончен, и он стал доверять Забарному", – сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Забарный – воспитанник Динамо. За главную команду дебютировал 11 сентября 2020 года в матче против Десны. Через четыре дня впервые сыграл и в еврокубках в матче против АЗ. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21