"Жаль. У нас был план, и мы его выполнили достаточно хорошо. Мы знали, что с их качеством они будут владеть мячом больше. У нас были свои моменты, хотя их было немного. Но мы можем быть опасными. Наш план был хорошим, пока они не достигли своей цели. Тогда у нас осталось мало времени, чтобы ответить.

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Я пытался сделать все, что мог. Сегодня я играл на более оборонительной позиции и сделал все, чтобы помочь команде. Обидно, что я не смог использовать свой шанс. Это не то, чего мы хотели, но хотя мы не были одними из фаворитов, я думаю, что мы подвели сами себя в матче со Словакией", – цитирует де Брюйне УЕФА.

Напомним, Бельгия минимально уступила Франции в матче 1/8 финала Евро-2024 (0:1) и вылетела из турнира.

Франция дожала Бельгию и с рекордом пробилась в 1/4 финала Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры