"Я был разочарован, это правда. Я тоже пытался дозвониться к нему в те дни хаоса, но он так и не ответил мне, как и партнерам по команде.

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После столько лет совместной игры, после стольких событий, пережитых вместе, я был разочарован. Однако это его выбор. Я желаю ему всего лучшего", – цитирует Лаутаро La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Интер отказался от трансфера Ромелу Лукаку, поскольку игрок приступил к переговорам с Ювентусом. Форвард Челси пытался переобуться и возобновить переговоры с миланским клубом, но это ему сделать не удалось.

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