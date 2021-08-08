Сине-желтый флаг доверят двукратной призерке токийской Олимпиады Людмиле Лузан. Об этом сообщает НОК. На Играх-2020 Лузан завоевала серебро в заплыве на каноэ-двойке вместе с Анастасией Четвериковой (500 метров), а также бронзовую медаль в каноэ-одиночке (200 метров).

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"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я также не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно. Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны. С нетерпением жду этот момент. Это самое яркое завершение токийской Олимпиады. Я очень счастлива", – цитирует Людмилу Лузан НОК.

Напомним, кроме Лузан, две олимпийские медали – серебро и бронзу – также завоевал наш пловец Михаил Романчук. Однако Михаил уже вернулся в Украину.

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