"Я провожу медовый месяц в Реале. Надеюсь остаться здесь на много лет. Как и у всех других, не обошлось без трудностей, но у нас великий дух, нам удалось внести изменения, опираясь на характер команды.

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Ла Лига потеряла великих футболистов, но есть и другие, которые хотят проявить себя. Один из них – наш Винисиус. Мы очень воодушевлены. Реал хорошо начал сезон", – цитирует Анчелотти Marca.

После 5-ти туров Ла Лиги Реал лидирует с 13-ю очками. В первом раунде группового этапа Лиги чемпионов мадридцы минимально обыграли Интер (1:0).

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