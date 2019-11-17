"Я против расизма, но Тайсон должен был держать себя в руках", – Суркис о скандальном эпизоде во время Класического

Президент футбольного клуба Динамо Игорь Суркис поделился своим видением расистского скандала во время матча между Шахтером и Динамо.

"Моя позиция однозначна – расизма не должно быть. Динамо демонстрировало это в течение трех лет, когда на футболках у нас не было генерального спонсора, а была надпись "Нет расизму". Нужно разобраться в ситуации и найти тех людей, которые это делали и делали ли вообще. Была ли это провокация или нет. Сегодня современные стадионы позволяют четко вывести картинку и посмотреть на тех людей, которые это делали.

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Я слышу разные версии. Болельщики на трибуне говорят, что тех лозунгов не было и близко. Мы должны стараться культурно вести себя на стадионах, потому что футболисты играют для зрителей и оскорблять их нельзя. Но футболистов тоже нужно воспитывать. Их реакция тоже могла спровоцировать такую ситуацию. Тайсон опытный игрок и должен был держать себя в руках. Это мое мнение. А была ли это провокация или нет – нужно разобраться.

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Сейчас я впервые услышал, что правоохранительные органы открыли производство по этому делу. Нам было бы интересно увидеть тех людей, которые позволяют себе такое поведение. С расизмом борются во всем мире, и Динамо не стоит в стороне. Но нужно нормально и адекватно подойти к этому вопросу и наказать тех людей, которые это делали, а не всех болельщиков, которые приходят на стадион", – сказал Суркис в комментарии изданию Динамомания.

Напомним, во втором тайме "Класического" арбитр Николай Балакин был вынужден приостановить матч из-за якобы расистских выкриков в адрес игроков Шахтера. За свою гневную реакцию с поля был удален капитан "горняков" Тайсон, который за мгновение до этого показал неприличный жест в сторону болельщиков.

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