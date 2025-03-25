“Фора в два мяча после первой игры вселяла оптимизм, но увиденное буквально шокировало. Мне было стыдно смотреть на игру в исполнении нашей сборной. Лучшие из лучших футболистов нашей страны два тайма играли на отбой, испытывая на прочность нервную систему болельщиков. Я ожидал увидеть львов, которые достойно противостоят бельгийцам, а увидел напуганных зайцев...

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В свое время мне также приходилось играть на международном уровне против фаворитов на их поле. Но даже если что-то шло не по плану, мы понимали, что важно беречь мяч, срывать атаки в центре поля, а не подпускать соперника к своим воротам, выстраивать контригру. Не знаю, какой была тренерская установка, но очевидно, что наши планы не сработали. После финального свистка чувствовал полное опустошение и поймал себя на мысли: "Как хорошо, что в Бельгии меня не знают". Просто сгорал от стыда", - приводит слова легенды киевского Динамо Footboom1.

Напомним, что ближайшие матчи национальной сборной Украины состоятся 5 сентября в рамках отбора на ЧМ-2026, где "сине-желтые" встретятся со сборной Франции.

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