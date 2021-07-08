"Многое пошло против нас. Я пересмотрел пенальти, тонкий момент. Достаточно долго на поле было два мяча. Мы сделали все, что могли. Я сигнализировал об этом за пять секунд до того, как там пробежал Стерлинг. В другом моменте матча судья был достаточно быстр, чтобы свистнуть.

Англия – Дания – 2:1 – видео голов и обзор матча

Я просто не вижу этого. Я просто не вижу там пенальти. Это тяжело. Одно дело просто проиграть бой, но когда это происходит так, это очень раздражает. Жаль ребят. Горько вылетать вот так. Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но различные обстоятельства в течение матча помешали нам сделать последний шаг.

Ребята проделали удивительную работу. Они потрясающе сильные, прекрасно играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами. Мы стояли бок о бок, бились до самого конца. Сейчас мы очень разочарованы. Но думаю, что вскоре мы сможем посмотреть со стороны и сказать: "Мы попробовали и уверены, что сможем повторить это снова", – приводит слова Юлманда официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Англии выиграла Данию в овертайме (2:1) благодаря сомнительному пенальти, который заработал Стерлинг, и вышла в финал Евро-2020, где сыграет против Италии.

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