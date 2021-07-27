"Думаю, что результат закономерен. Мы дважды отыгрались в меньшинстве – не знаю, когда такое здесь случалось последний раз. Это доказательство характера команды и могу только поздравить ее за эти усилия, за храбрость. Так прессинговать в меньшинстве. Я просто кайфовал! Верил до конца в победу, и жаль, что не забил Назаренко. Но в то же время и Паст нас выручил. Поэтому, в общем, закономерный результат в тяжелом матче.

Голы из очевидных офсайдов и красивый "самострел" Сватка в видеообзоре матча Ворскла – СК Днепр-1 – 2:2

Ворскла показала, что является еврокомандой, и если мы стремимся к тому месту, должны приезжать сюда с авторитетом и побеждать с храбростью и смелостью. В первые 25-30 минут мы чувствовали несыгранность, волнение первого матча. Но потом выровняли игру, взяли мяч под контроль. Во втором тайме и гол, и удаление заставили быть нас еще храбрее. Взяли матч под контроль: контролировали и пространство без мяча, и воспользовались своими моментами. Обожаю эту команду! Знаю, что будем расти.

Не будем делать окончательных выводов после первого матча. Это марафон. И золотое очко, которое мы взяли сегодня, может быть вроде победы, если одолеем в следующем туре Черноморец. Не знаю, что постоянно происходит в матчах с Ворсклой. В прошлом чемпионате мы также играли здесь в меньшинстве. Должен пролить кровь, чтобы претендовать на победу. Там вне игры, там сомнительная ситуация... Моя реакция как тренера значит, что я не камень. Футбол – это игра эмоций. Они признали ситуацию, но удалили меня. Ничего, идем дальше. Я тоже должен сделать выводы", – поделился Йовичевич в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, днепряне расписали скандальную ничью с Ворсклой (2:2) с двумя голами, забитыми из офсайда. Йовичевича же удалили на последних минутах встречи после участия в потасовке.

СК Днепр-1 в меньшинстве расписал скандальную ничью с Ворсклой – Довбик оформил дубль, Йовичевич получил удаление