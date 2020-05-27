"Я просто хотел играть за Саутгемптон": Бейл признался, как мотивировал себя в ходе карьеры

Полузащитник мадридского Реала Гарет Бейл вспомнил свои первые шаги во взрослом футболе.

"Все, чего я хотел, – это стать профессиональным футболистом. Никогда не планировал достичь такого уровня. Просто хотел играть за Саутгемптон, где находился в тот момент. Хотел быть профессиональным игроком и попасть в первую команду. Это было моей целью.

Тоттенхэм хочет арендовать Коутиньо

Кажется, я ставлю перед собой такие цели, которых могу достичь, чтобы потом переключиться на следующие. Так что мне всегда было к чему стремиться и ради чего сохранять мотивацию. Мне это помогало, потому что благодаря таким целям у тебя остаётся настрой и желание. Достигнув желаемого, ты должен ставить перед собой новый рубеж. Если не добьёшься следующей цели, будешь чувствовать себя растерянным. Я всегда ставил перед собой небольшие цели, и со временем они становились всё больше и больше", – цитирует Бэйла издание AS.

Напомним, Гарет начал свою професинальну карьеру в Саутгемптоне в 2006-м, откуда через год перебрался в Тоттенхэм. Именно из лондонского клуба Бэйл перешел в Реал, став в то время самым дорогим футболистом мира.

Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод