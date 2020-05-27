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"Я просто хотел играть за Саутгемптон": Бейл признался, как мотивировал себя в ходе карьеры

13:54 19 Читати українською
"Я просто хотел играть за Саутгемптон": Бейл признался, как мотивировал себя в ходе карьеры
Гарет Бейл / Фото из открытых источников

Полузащитник мадридского Реала Гарет Бейл вспомнил свои первые шаги во взрослом футболе.

"Все, чего я хотел, – это стать профессиональным футболистом. Никогда не планировал достичь такого уровня. Просто хотел играть за Саутгемптон, где находился в тот момент. Хотел быть профессиональным игроком и попасть в первую команду. Это было моей целью.

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Кажется, я ставлю перед собой такие цели, которых могу достичь, чтобы потом переключиться на следующие. Так что мне всегда было к чему стремиться и ради чего сохранять мотивацию. Мне это помогало, потому что благодаря таким целям у тебя остаётся настрой и желание. Достигнув желаемого, ты должен ставить перед собой новый рубеж. Если не добьёшься следующей цели, будешь чувствовать себя растерянным. Я всегда ставил перед собой небольшие цели, и со временем они становились всё больше и больше", – цитирует Бэйла издание AS.

Напомним, Гарет начал свою професинальну карьеру в Саутгемптоне в 2006-м, откуда через год перебрался в Тоттенхэм. Именно из лондонского клуба Бэйл перешел в Реал, став в то время самым дорогим футболистом мира.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Саутгемптон Саутгемптон Гарет Бейл Гарет Бейл Тоттенхэм Тоттенхэм
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