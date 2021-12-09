"Сенькив говорит неправду. Он был в раздевалке? Не то чтобы меня это достало, но он не имеет такого права писать. Писать можно, если есть хороший, достоверный источник. А то, как он пишет – для меня это неприемлемо. Он хочет хайпануть на Минае. Селезнев – легенда, на нем хотят сделать имя, если бы он выкладывал правду, я бы ничего не говорил.

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Если бы Селезнев всегда был пьян, его здесь не было бы. А гуляет ли он в свободное время, я не знаю, я не слежу за ним. На тренировку он всегда приходит нормальным, но вне тренировочной базы я не могу контролировать футболиста.

Я не потерплю, когда пишут ложь обо мне и команде. Он пишет, что я не контролирую раздевалку. А он там был? Спросите у ребят, 25 человек, контролирую ли я раздевалку или нет.

Селезнев не на меня кричал на том видео, а на кого-то, не знаю на кого. Когда он пришел в раздевалку, там была другая ситуация. Если бы он орал на меня, его уже не было бы в команде. Но там видно, что он не на меня кричал.

Если Сенькив еще раз что-нибудь скажет, я подам на него в суд за клевету. И мы будем с ним судиться. Вот и все. Если он пишет обо мне ложь, я могу на него в суд подать? Если он еще будет писать ложь обо мне, я подам на него в суд. Если он будет честно писать, я не буду подавать в суд. Я не дам позорить свое честное имя каким-нибудь журналистам, таким как Сенькив. Если он докажет свою правоту – нет вопросов. Но я выиграю этот суд, потому что я всегда прав. А он неправ. У меня есть 25-30 человек в команде, которые скажут, что я говорю правду, а он ложь. Может, есть один человек, который сообщает Сенькиву. Фиг знает. Он должен доказать, что я не контролирую ситуацию. Но я докажу, что ребята за меня.

Я не хочу подавать на Сенькива в суд, но он хочет хайпануть на мне и Селезневе. Если бы это была правда, я бы с вами не разговаривал. У меня есть команда, я хочу оставить ее в УПЛ. Селезнев – легенда. Если Сенькив еще раз напишет что-нибудь обо мне и команде, я подам на него в суд за клевету. Это 100%. 300%. У меня есть имя в украинском футболе, которым я дорожу. И Селезнев имеет имя. Бывают случаи, но это наше, в кругу. Где-то погулял.

Я собрался со всеми 25 людьми из команды и разговаривал с Сенькивым, он взял и выложил это в интернет. Это остатки его совести. Я разговаривал со всеми, не ругался, нормально общался. Это моя команда, мои 25 человек. Я за них голову откручу, и за Селезнева, и других. А Сенькив неправ. Если он хочет хайповать на мне, я просто уничтожу его. Он неправильно поступает. Я его не то что уничтожу, я не хочу этого, но подам в суд.

Он, может, и хороший парень, но не имел права писать, что я не контролирую раздевалку. Значит, кто-то ему сказал: "Напиши такое, потому что нужно снять Леонова". Не хочу называть фамилию. Команда здесь очень хорошая. Если я останусь, мы останемся в УПЛ", – цитирует Леонова Tribuna.

Напомним, в сети появилась аудиозапись телефонного разговора между Селезневым и Сенькивым, которая вызвала резонанс в футбольных кругах.