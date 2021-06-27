Хавбек Миккел Дуэлунд не видел для себя перспектив в киевском Динамо.

"Мы уверенно выиграли лигу, а в составе было много игроков сборной Украины. Где-то я хорошо понимаю, почему тренер не менял команду, которая выигрывала и выигрывала.

Дуелунд пожаловался прессе на жизнь в Украине

Динамо является одним из лучших европейских клубов, который последовательно использует собственных, украинских талантов. Я просто должен был принять этот подход", – цитирует Дуэлунда Tipsbladet.

Напомним, датчанин перебрался в Динамо летом 2018 из Митьюлланда за 4 млн евро, но стать игроком основы не смог. Всего в активе хавбека 26 матчей в бело-синей футболке, три гола и один ассист. Неймеген арендовал Дуэлунда на один сезон с правом выкупа.

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