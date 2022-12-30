Полузащитник Самир Насри признался, что у него были периоды напряженных отношений с Роберто Манчини во время выступлений за Ман Сити.

"В первом тайме одного матча он грубо разговаривал со мной, но я сказал остановиться. Если ты чем-то недоволен, то выпускай других игроков на поле. Я собираюсь выходить в перерыве. В раздевалке я снимаю обувь и говорю Яя Туре, сидящему рядом со мной – если Манчини продолжит так говорить, то я просто брошу в него бутсы. Тогда этот тренер пренебрежительно относился к игрокам.

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Я обозвал его всеми возможными проклятиями. Вспомнил даже его детей, которые иногда тренировались с нами. Я уехал в Париж на следующий день. Два дня спустя я был в запасе против Манчестер Юнайтед. Президент приехал из Абу-Даби, чтобы увидеться с нами. Он сказал Манчини, что если я буду в хорошей форме, то мы точно выиграем.

В конце концов я вернулся в команду. Мы помирились на частном самолете, за который заплатили вместе", – приводит слова Насри Football Italia.

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