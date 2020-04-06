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"Я просил Переса подписать его, чтобы мы играли вместе в Реале": Зидан назвал лучшего полузащитника мира

15:45 40 Читати українською
"Я просил Переса подписать его, чтобы мы играли вместе в Реале": Зидан назвал лучшего полузащитника мира
Зинедин Зидан и Стивен Джеррард / Getty Images

Главный тренер Реала отдал должное Стивену Джеррарду, который сейчас возглавляет шотландский Рейнджерс.

В статусе игрока француз и англичанин неоднократно противостояли друг другу на футбольных полях Европы – как в еврокубках, так и в составе национальных сборных.

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"Было время, когда Джеррард был лучшим полузащитником в мире. Очень мало футболистов, которые знают, как действовать в центре поля. Джеррард был одним из тех, кто умел абсолютно все. Летом 2004 года я даже просил Переса подписать его, чтобы мы играли вместе в Реале", – цитирует Зидана Goal.com.

Напомним, Джеррард практически всю карьеру провел в Ливерпуле, завершив выступления после года в Лос-Анджелес Гэлакси.

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