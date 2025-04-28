В субботу Лестер потерпел очередное поражение от Вулверхэмптона. На Молинью ван Нистелрой потерпел шестнадцатое поражение в последних восемнадцати играх в качестве тренера "лис". Бывший ведущий нападающий пока что не знает, видит ли Лестер будущее в более длительном сотрудничестве. "Есть ли смысл судить обо мне по моим текущим результатам? Да, это Премьер-лига.

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Перед игрой я уже дал понять, что переговорил с советом директоров и председателем. Но я уже несколько месяцев беру на себя инициативу, чтобы они знали, как идут дела, и как я это вижу. Я вижу свое будущее в этом клубе, но самое главное, чтобы мы были на одной волне", – цитирует ван Нистелроя Sky Sports.

В этом чемпионате Лестер пропускал первым в 29 матчах АПЛ из 34-х. Такого не случалось ни с одной командой за всю историю соревнования.

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