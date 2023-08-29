"Ни Кривбасс, ни Оболонь на победу не наиграли. Равный футбол, команды поделили очки. Мы знали, что Оболонь – новичок УПЛ. Знали, по какой тактической схеме будет играть соперник. 5-3-2 – как и в последних матчах. Закрываются на своей половине поля: 10 защитников, и очень тяжело такую насыщенную оборону пройти.

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У нас было мало моментов: у Лунева, у Задераки, и все, наверное. А Оболонь играла длинными передачами, то вправо, то влево. Не хочется обижать соперника, но это то, что я увидел в их исполнении. Кривбассу надо было играть спокойнее. В первом тайме было много ошибок, необязательных потерь мяча.

Повлияла ли жара на уровень футбола? Как вы думаете? Конечно, мы же люди. Если бы играли раньше, могли быть проблемы у кого-то со здоровьем. Это мудрое решение. Спасибо ФК Оболонь за предложение перенести время начала игры на позже.

Диалоги с тренерским штабом соперника? Всё нормально. Мне просто не нравятся моменты, когда футболист падает и кричит так, словно ногу оторвало, а потом через некоторое время поднимается и бежит дальше. Это не к лицу профессиональным игрокам. Футбол – это определенный артистизм, но не настолько. Я приучаю своих футболистов быть мужественными. Благодарю всех вас, и желаю вашей команде дальнейших успехов", – цитирует Вернидуба официальный сайт криворожского клуба.

После 5 туров УПЛ Кривбасс набрал 8 очков и занимает 5 место турнирной таблицы. Оболонь имеет 5 баллов и находится на 13-й позиции.

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