"Я не жаловался на отсутствие чего-то у своих товарищей по команде. Люди неправильно поняли то, что я хотел сказать. У нас всегда была правильная атмосфера. Но на поле нам чего-то не хватало, нам нужно было упростить вещи, скорректировать детали, тактически, умственно. У нас всегда дружеские отношения, все очень любят друг друга. Мы показали, что можем играть на самом высоком уровне, вместе бегая и сражаясь. И, конечно, нам хватает качества.

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Именно поэтому я сказал, что нам нужно изменить свое отношение, иначе мы можем забыть о нашей мечте в Лиге чемпионов. Но мы изменились. И теперь наша мечта ожила с новой силой. Конечно, я никогда не выбывал в Лиге чемпионов на групповом этапе и не играл в Лиге Европы. Это никогда мне не приходило в голову, вот и хорошо. Когда наступают эти тяжелые моменты, я могу эволюционировать и брать на себя ответственность. Я пришел сюда не для того, чтобы играть в Лиге Европы", – цитирует Неймара GFFN.

В последнем туре ПСЖ будет принимать Истанбул Башакшехир, и победы над аутсайдером хватит для первого места в группе.

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