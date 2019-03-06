Я пришел на пресс-конференцию не для этого, – Солари не хочет уходить в отставку после вылета Реала из Лиги чемпионов

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал поражение от Аякса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это очень болезненная неделя. Мы извиняемся перед болельщиками, которые нас поддерживали в трудные времена. Мы сделали все, что могли, не отворачивайтесь от нас.

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Я дождался всех ребят до последнего. Они трехкратные победители Лиги чемпионов, и сегодня мы вылетели. Это печальный момент, только добавляет ценности тому, что они сделали, и который показывает, как трудно выиграть Лигу чемпионов.

Конечно, нам не хватало Рамоса. Не хочу обвинять никого из игроков, но он наш капитан. Да, это тяжелый сезон, но мы здесь для того, чтобы демонстрировать характер и играть сердцем в трудные моменты.

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Мог ли я принять другие решения по составу? Невозможно ответить на этот вопрос. Тренер принимает решения до игры. В общем, я понимаю, что этот год выдался тяжелым, много молодежи во взрослой команде. Они отличные игроки, мы знаем.

Что нам нужно сейчас – это успокоиться и противостоять обстоятельствам, показывая свой характер. Потому что Реал – великий клуб. Он всегда возвращается и возвращается только сильнее.

Отставка? Я пришел на пресс-конференцию не для того, чтобы сдаться", – цитирует Солари Marca.

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