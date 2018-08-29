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ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

"Я придерживал игрока руками, арбитр усмотрел в этом нарушение", – Кендзера прокомментировал эпизод с пенальти

09:35 55 Читати українською
"Я придерживал игрока руками, арбитр усмотрел в этом нарушение", – Кендзера прокомментировал эпизод с пенальти
Томаш Кендзера в первом матче против Аякса

Польский защитник Динамо Томаш Кендзера поделился впечатлениями от второго матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Аяксом (0:0).

"Результат 0:0 для нас – все равно, что поражение. Мы очень хотели выиграть этот матч, но много теряли мяч, а Аякс, наоборот, хорошо им владел, контролировал его, строил атаки через передачи и, в целом, показал хороший футбол. Мы хотели играть вперед, с помощью передач в штрафную соперника, но пропустили много контратак.

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Эпизод с назначенным пенальти? Это привычная для таких игр ситуация, когда идет борьба один в один, придерживаешь игрока руками, арбитр увидел в этом нарушение.

Супряга очень молодой парень, который сыграл свой первый матч на Олимпийском, где собралось много болельщиков. Думаю, из него будет очень хороший футболист.

Конечно, мало приятного, все очень расстроены, ведь мы хотели попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но, к сожалению, не получилось. Нет времени грустить слишком долго, сейчас у нас будет один день отдыха – и начнем подготовку к следующему матчу.

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Лига Европы? Мы еще об этом не говорили, сейчас будем готовиться к воскресной игре с Карпатами. Для нас самая важная игра – ближайшая. А потом уже подумаем о Лиге Европы", – рассказал Кендзера пресс-службе "бело-синих".

Напомним, амстердамский Аякс прошел киевское Динамо с общим счетом 3:1 по сумме двух матчей и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Аякс
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