"Хочу верить, что мы не выиграли просто потому, что не смогли. В перерыве я потратил несколько минут, чтобы объяснить игрокам то, что может произойти во втором тайме. Нужно контролировать мяч, чтобы контролировать игру против Кристал Пэлас. Если же позволяете подавать в штрафную, то всегда рискуете потерять победу.

Фейлы голкиперов в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:1

Что я могу сказать о действиях Льориса в моменте с голом? У меня лучший голкипер АПЛ. Из этого матча нет никаких уроков для изучения. Мы знали, какой может быть игра. Я предупреждал игроков, что может произойти", – приводит слова Моуринью ВВС.

Добавим, что Ливерпуль также расписал ничью и только догнал Тоттенхэм на вершине таблицы АПЛ (по 25 очков).

Ливерпуль спас ничью с Фулхэмом, Тоттенхэм сенсационно оступился с Кристал Пэлас, Саутгемптон поднялся в топ-3 АПЛ