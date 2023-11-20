"Я предсказал его успех еще до того, как он прибыл в английскую Премьер-лигу. Я уверен, что он станет одним из лучших тренеров в мире.

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Всё происходит шаг за шагом, но у него будет большое будущее. Ему поступали предложения от серьезных клубов. Как только он примет эти предложения, мы увидим, как он станет топ-тренером. Ему еще нужно немного времени", – цитирует Палкина La Repubblica.

Напомним, Де Дзерби работал в Шахтере в сезоне 2021/22. Итальянец был вынужден покинуть Украину из-за вторжения России и начала активных боевых действий.

В настоящее время специалист возглавляет Брайтон. Команда Де Дзерби занимает 8 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 19 зачетных баллов.

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