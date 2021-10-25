"Тогда я еще в своем возрасте играл в Шахтере и у меня был детский контракт. Кажется, подписан на два года, зарплата 1200 грн. Мне донецкий Шахтер предложил контракт на три года, уже взрослый, с зарплатой 1700-1800 – что-то такое. В этот момент агент Денис Галушко из Киева вышел на меня и сказал, что есть предложения от первых команд Черноморца, Днепра.

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Я думал над этими двумя вариантами, и тут в один момент он мне говорит, что есть приглашение в киевское Динамо – в первую команду, тогда был Блохин тренером. Я посоветовался с отцом. Во всех трех клубах мне предлагали одинаковые условия, 5000 долларов была "минималка" для молодых. Я позвонил в Шахтер и сказал, что у меня вызов в военкомат, что я поехал в Запорожье, а на самом деле отправился в Киев. Там подписал контракт, тренировался с первой командой, дублем, U-19 около месяца.

И вот узнали об этом в Шахтере, и как-то получилось так, что президенты поговорили между собой и Ахметов попросил, чтобы все нормально было, меня вернуть. У меня был детский контракт с Шахтером и то, что я подписал с Динамо контракт, не совсем правильно было", – поделился Арендарук в интервью Fanday.

Напомним, Арендарук воспитывался в академии Шахтера, однако шанс в основной команде "горняков" не получил. Попытки закрепиться в Мариуполе и львовском Рухе также не принесли успехов. Последним клубом Дениса стал польский Пяст Гливице.

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