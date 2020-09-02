"Селезнев пообещал хорошо выполнять свою работу. У него есть мечта – стать лучшим бомбардиром УПЛ. И я понимаю, что для него это больше, чем мечта. Думаю, очень хорошо, что футболист мечтает это сделать, значит у него есть характер.

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Обещал ли мне Евгений, что не будет употреблять алкоголь, как когда-то обещал это Игору Тудору? Я позволяю употреблять алкоголь, в этом нет проблем. Просто надо знать – когда, как и сколько. У меня нет запрета на алкоголь, мы все люди. Просто всему должно быть свое время.

Чем он занимается кроме футбола? А чем он только не занимается. И на хоккей любит ходить, и на бокс. Ему дали выходной – он пошел на хоккей. Я ему говорю: "У тебя такие нагрузки, а ты еще на хоккей". А он отвечает: "Мне надо вес сбросить". Надеюсь, он нам поможет. Он мне напоминает моего покойного друга – Закарлюку. Мне есть с чем сравнивать, они с ним очень похожи.

У Селезнева такая натура, что он постоянно ноет. Но на тестах уложился во все отрезки по времени. Выполнил, хотя и ныл и ворчал. Не все же будут одинаковые", – сказал Костышин в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, последним клубом Селезнева был Бурсаспор – в сезоне 2019/20 украинец провел в футболке турецкого клуба 28 матчей, записав в свой актив 10 голов и 2 ассиста. С "хлеборобами" форвард подписал однолетнее соглашение.

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