"Я потерял два года", – Марез рассказал о своем сорванном трансфере в Арсенал

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез вспомнил свой сорванный трансфер в Арсенал в 2016 году.

"Все было бы иначе, если бы после чемпионского сезона с Лестером я перешел в топ-клуб. Я понимаю, что потерял два года на самом высоком уровне. Я потерял два года!

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Вместо того, чтобы перейти в Манчестер Сити в 27 лет, я мог оказаться там в 24-25. Лестер заблокировал трансфер. Они сказали мне: "Ты не уйдешь, ты не уйдешь". Мой агент разговаривал с Арсеном Венгером, который действительно хотел видеть меня в своей команде. Мой переход в Арсенал был почти оформлен летом 2016-го. Я был очень расстроен", – цитирует Мареза France Football.

К слову, Марез провел 14 матчей в текущем сезоне за Манчестер Сити во всех турнирах, отметившись 3 голами и 8 ассистами.

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