"Я потерял друзей, мои родственники заболели": экс-тренер сборной Италии шокирован последствиями коронавируса

Бывший тренер сборной Италии Чезаре Пранделли рассказал, что в результате пандемии COVID-19 потерял нескольких близких людей.

"Из-за этой болезни я потерял нескольких друзей, которые умерли. Это очень драматично, особенно для их семей, которые не могли быть рядом в последние минуты их жизни. Несколько моих родственников тоже заболели, но они нормально себя чувствуют.

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Возможно, мы начали все закрывать слишком поздно, надо было делать это на неделю раньше. Теперь мы вынуждены сидеть дома – это не столь большая жертва. Следует подумать о тех, кто работает. Особенно о тех, кто спасает больных и долгое время не видит своих родных.

Возможно, природа намекает нам на то, что мы слишком быстро движемся вперед", – цитирует тренера Radio Lady.

Заметим, 62-летний Пранделли со сборной Италии стал финалистом Евро-2012, финал которого прошел на НСК Олимпийский. Также работал в Галатасарае, Валенсии, Роме, Аталанте, Фиорентине и Парме.

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