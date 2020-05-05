"Я потерял друзей": форвард Болоньи посвятит следующий гол близким людям, которые умерли от коронавируса

Гамбийских форвард Муса Барроу, который играет за Болонью на правах аренды из Аталанты, пострадал от COVID-19.

"Я потерял друзей. Людей, которые помогали мне, поддерживали меня, давали советы, воспитали меня. В частности, я думаю о Фаусто Резмини, джентльмена с большой душой", – сказал Барроу в интервью La Gazzetta dello Sport.

Известный священник Фаусто Резмини умер в мае от коронавируса. Он помогал футболисту освоиться в Бергамо после переезда из Гамбии.

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"Скажу вам одну вещь. Первый гол после возвращения из карантина я посвящу близким людям, которых потерял, и всему Бергамо. Напишу сообщение под футболкой. Сделаю все возможное, чтобы почтить их память", – добавил Муса.

Первую половину текущего сезона Барроу провел в Аталанте (8 матчей, 0 голов), а в январе на правах аренды с потенциальным выкупом присоединился к Болонье (4 матчей, 3 гола).

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