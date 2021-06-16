Сегодня известный агент Вячеслав Заховайло шокировал футбольную общественность Украины инсайдом относительно рокировки в чемпионате Украины. По его информации, вместо Металлиста 1925, который накануне получил аттестат для участия в украинской Премьер-лиге, в элитном дивизионе будет выступать победитель Второй лиги Металл.

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Пресс-служба Металлиста 1925 отказалась комментировать заявление Заховайло, в то время как Стороженко в комментарии Tribuna довольно лаконично, однако эмоционально высказался относительно слухов: "Мне об этом ничего неизвестно. Это какая-то ерунда. Я потерял дар речи".

Напомним, оба харьковских клуба по итогам сезона 2020/21 завоевали право повышения в классе: Металлист 1925 занял в турнирной таблице Первой лиги третье место и вышел в УПЛ, в то время как Металл выиграл группу Б Второй лиги и получил право выступать в Первой лиге.

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