Полузащитник Черноморца Илья Путря занял однозначную позицию по отношению к россиянам и их никчемной "дружбе" с Украиной.

"С одним парнем дружил почти 15 лет, мы были очень близки. 25 февраля он попытался высказать свою позицию, суть которой заключалась в том, что Украине будет только лучше с Россией.

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Я послал его нах*й. Больше мы с ним не общаемся и не будем общаться. Хотя этого человека я воспринимал как собственного брата. Но сейчас мне с ним не по дороге", – рассказал Путря в интервью Футбол 24.

Отметим, что Илья является воспитанником Шахтера, также играл за Мариуполь, а с 2020 года выступает за Черноморец. В текущем сезоне Путря провел 15 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Полную версию интервью читайте на Футбол 24: "Раніше кумирами були Мессі та Роналду, зараз – ЗСУ і "Азов": хав Чорноморця втратив дім у Маріуполі, його брат на війні