"Верил, что переход состоится. Была договоренность с руководством, чтобы я продлил контракт, и клуб получил за меня деньги.

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Поэтому я пошел также на какой-то риск. Все думали, что я теперь еще на несколько лет задержусь в СК Днепр-1, но клуб, в принципе, не мешал моему трансферу.

Мы все сделали. Я придерживался своих условий трансфера, они придерживались своих. Поэтому все довольны, все выполнили свои обязательства", – сказал Довбик в комментарии "Футбол TIME".

Напомним, по информации СМИ за трансфер Артема СК Днепр-1 получит 6 миллионов евро одним траншем, а Митьюлланд (которому принадлежали 50% прав на Артема) – 1,75 млн евро плюс 30% от дальнейшей перепродажи Довбика.

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