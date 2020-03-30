"Я пошел к тренеру и плакал": Реал пытался запретить Ди Марии сыграть в финале ЧМ-2014

Бывший полузащитник Реала Анхель Ди Мария признался, что клуб просил его не выходить на поле в финале чемпионата мира-2014 против Германии (0:1).

"Когда Реал попросил меня не играть, я разорвал письмо, даже не читая его. Это был финал ЧМ-2014, и я принял бы риск, даже зная, что это может быть последняя игра в моей карьере.

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Лишь трое знают эту историю: я, врач и Сабелья. У меня была серьезная травма мышц, но хотел играть. Я знал, что Реал стремился меня продать. Получив письмо, я пошел к тренеру и плакал, сказал, что, хотя не готов на 100%, играть для меня – все. Он поставил в состав Переса", – приводит слова Ди Марии Telefe.

Напомним, Ди Мария, у которого в матче с Бельгией в четвертьфинале того мундиаля возникли проблемы с мышцами, оставался на скамейке запасных в течение 120 минут финального матча, а на его позиции наставник "альбиселесте" Алехандро Сабелья выпустил Энцо Переса. Аргентина минимально проиграла Германии – единственный гол забил Марио Гетце.

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