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Я впечатлен игрой Икарди, – Тухель расхвалил звездного форварда ПСЖ

12 января 14:32 135 Читати українською
Я впечатлен игрой Икарди, – Тухель расхвалил звездного форварда ПСЖ
Мауро Икарди / RMC

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель оценил выступления нападающего Мауро Икарди в текущем сезоне.

"Мауро Икарди – невероятный футболист. Я очень впечатлен его игрой. Я впервые познакомился с ним здесь. Этот парень супернадежный, он настоящий, настоящий профессионал. Он понимает тактику, отрабатывает в защите и действует очень эффективно.

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Его работа и чувство ответственности за команду впечатляют, но я не хочу говорить о возможности его выкупа", – цитирует Тухеля Goal.com.

Напомним, что Икарди перешел в ПСЖ летом 2019 года на правах аренды из миланского Интера. В текущем сезоне аргентинец забил 17 голов за парижан в 19 матчах во всех турнирах.

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Теги
Франция ПСЖ ПСЖ Мауро Икарди Мауро Икарди Томас Тухель Томас Тухель
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