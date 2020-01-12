Я впечатлен игрой Икарди, – Тухель расхвалил звездного форварда ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель оценил выступления нападающего Мауро Икарди в текущем сезоне.

"Мауро Икарди – невероятный футболист. Я очень впечатлен его игрой. Я впервые познакомился с ним здесь. Этот парень супернадежный, он настоящий, настоящий профессионал. Он понимает тактику, отрабатывает в защите и действует очень эффективно.

ПСЖ заплатит Монако еще 35 млн евро за Мбаппе, если продаст форварда или продлит с ним контракт

Его работа и чувство ответственности за команду впечатляют, но я не хочу говорить о возможности его выкупа", – цитирует Тухеля Goal.com.

Напомним, что Икарди перешел в ПСЖ летом 2019 года на правах аренды из миланского Интера. В текущем сезоне аргентинец забил 17 голов за парижан в 19 матчах во всех турнирах.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних