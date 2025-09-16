"Время от времени я общался с Мудриком по телефону, мы даже несколько раз встречались в Лондоне.

Мы поддерживаем контакт, ведь он – наш воспитанник и игрок высокого уровня. Наши отношения всегда были хорошими, и я считал важным морально поддержать его в этот период.

Исходя из той информации, которая есть в моем распоряжении, я просто не могу понять обстоятельств, что к этому привели.

Я был в контакте с УАФ. Я попросил их поддержать Мудрика и призвал юристов, которые занимаются этим делом, действовать ответственно и без проволочек.

Эта ситуация влияет на имидж Украины и украинского футбола в целом. Поэтому, если есть хоть какая-то возможность помочь ему, мы должны это сделать.

Я не знаю, откуда взялась информация о потенциальном иске против УАФ. Это чушь. У этой идеи нет никаких оснований. Я сохраняю надежду, что процесс с Мудриком будет решен как можно быстрее и он вернется на поле, чтобы продолжить карьеру", – сказал Палкин для ВВС.

Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест в конце 2024 года и с тех пор не выходил на поле в составе Челси. Летом, после открытия пробы B, Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула украинцу обвинения в нарушении антидопинговых правил.

