Разгромной победе над дортмундской Боруссией (4:0) в четвертьфинале ЛЧ положил начало гол Рафиньи. Однако мяч лидера Барселоны едва не отменили после просмотра VAR. Бразилец в послематчевом интервью для Diario SPORT объяснил, почему решил коснуться мяча, который уже почти пересек линию ворот Кобеля после удара Кубарси.

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"Я волновался не было ли у меня офсайда. Потом признался Кубарси, что коснулся мяча, и попросил прощения у Пау. Это будет считаться его передачей, поэтому не проблема. Я атакующий игрок и хочу забивать голы, но я не знал засчитает ли гол VAR", – признался 28-летний бразилец после матча.

Напомним, что в текущем сезоне Рафинья сыграл за Барселону 45 матчей во всех турнирах, забив 28 голов и отдав 22 ассиста.

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