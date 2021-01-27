"С Лесиком меня связывает долгая жизнь. Он не просто золотой – кристально-преданный человек. При всем, при том, что где-то я его обидел, где-то, может, у него недопонимание. Да, может быть, когда ты приглашаешь тренера со стороны и ты его увольняешь – это нормально. Но когда ты берешь тренера, с которым у тебя более тесные отношения, чем просто президент-тренер, он может обижаться. Но он не должен, в футболе критерий – результат.

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И когда мы проигрываем Колосу – 2:0 (в последнем туре УПЛ 2019/20 – прим. "Футбол 24"), а тренеры, радуются, что Заря сыграла вничью с Десной, немножко это не воспринимается – не мной. До матча с Колосом, могу детьми поклясться, что я не рассматривал никакую другую кандидатуру.

Может, мы бы с ним встретились и пришли к тому, что ему не надо дальше продолжать работать, и он бы сам мне сказал: "Чтобы команда вышла на новый уровень, нужно этих футболистов отпустить, а этих купить". Может, я бы сказал, что мы это сделаем, но я понимал, что после поражения от Колоса он уже не сможет управлять командой. Думаю, что и для него я сделал лучше", – рассказал Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

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