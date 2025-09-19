"Я понимаю, откуда поступают такие сигналы. Но хочу, чтобы в этой ситуации руководство УАФ разобралось публично и прозрачно. Мы всегда выступали и выступаем за равные условия для всех клубов, независимо от того, кто это – Шахтер, Динамо или Рух. Нам не нужна помощь арбитров – мы требуем только беспристрастного и справедливого отношения.

УАФ прокомментировала скандальные эпизоды матча Металлист 1925 – Шахтер

К сожалению, в каждом втором матче с нашим участием мы наблюдаем системные ошибки судей. Это уже не вопрос случайности. Если ситуация не изменится в ближайшее время, это может привести к большому скандалу международного уровня, ведь многие ведущие мировые СМИ следят за чемпионатом Украины даже во время войны.

Надеюсь, что те, кто курирует арбитраж в нашей стране, осознают последствия и без промедлений наведут порядок, доказав свою компетентность в сфере ответственности", – сказал Сергей Палкин для Football.ua.

Напомним, что недавно у болельщиков и СМИ возникли вопросы относительно спорного пенальти в ворота харьковчан, а также гола Ивана Калюжного, который мог быть отменен из-за офсайда у игрока Металлиста 1925 Игоря Когута.

