Полузащитник Брентфорда и сборной Дании Кристиан Эриксен признался, что ощущал во время остановки сердца в матче Евро-2020 против Финляндии.

"На пять минут я ушел из этого мира, пока мое сердце не завели. Я помню все, кроме пяти минут. Помню, как бросили аут, мяч ударился в мое колено, а потом что-то случилось.

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Я пришел в себя, вокруг стояли люди, я почувствовал, как на мою грудь что-то давит, и попытался восстановить дыхание. Я открыл глаза и не очень понял, что происходит. Тогда я даже не представлял, что случилось, я подумал: Что-то случилось с ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу?

Я пытался понять, что произошло. Затем я услышал, как кто-то сказал: "Сколько он был в отключке?" И кто-то ответил: "Пять минут". Тогда я впервые услышал о случившемся", – поделился Эриксен в интервью BBC.

Напомним, в матче между Финляндией и Данией на Евро-2020 Эриксен упал на газон – у игрока остановилось сердце, но врачам удалось его спасти.

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