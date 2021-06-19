Форвард испанской Барселоны Антуан Гризманн рассказал о своих оригинальных интересах и планах на будущее.

"Я помешан на коневодстве и хочу создать хорошую конюшню. Я мечтаю выиграть Гран-при Америки с одной из моих лошадок, это было бы невероятно.

Гризманн анонсировал будущее после ухода из Барселоны

У меня есть еще одна мечта – стать футбольным тренером после завершения карьеры. Мне интересно управлять игроками, обдумывать тактику, организовывать тренировки. Мне действительно нравится идея получить диплом, чтобы занять тренерский мостик через несколько лет", – цитирует Антуана Гризманна Le Figaro.

К слову, в минувшем сезоне Антуан Гризманн провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 12 результативных передач.

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