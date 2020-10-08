Самое ожесточенное дерби Франции впервые за 9 лет завершилось сенсационной победой Олимпика над звездами Парижа. Тот матч войдет в историю Лиги 1 – много столкновений, пять удалений, раздавленный Неймар, который жереться с соперниками и судьями. Бразилец снова пожаловался на расизм, почти прослезился и в конце концов покинул поле, получив красную после многочисленных провокаций с итоговой дракой в ​​формате "стенка на стенку".

Испанский центрбэк Альваро Гонсалес был одним из тех, кто не стушевался перед величием лидера ПСЖ. Последний давно не испытывал столь жесткой опеки, хотя воспитанник Расинга действительно переходил границы дозволенного. Противостояние двух плавно переместилось в внефутбольную плоскость, со взаимными обвинениями и оскорблениями. Только через месяц после резонансного инцидента на Парк де Пренс 30-летний испанец пообщался с журналистами радио Onda Cero.

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"Неймар имеет огромное влияние на людей. Он должен лучше анализировать последствия подобных обвинений. Во Франции все проходит через специальную комиссию, поэтому пришлось ждать несколько недель, чтобы положить конец этой истории. Почему долго молчал? Вне футбольного поля я стараюсь мыслить с холодной головой , чаще прислушиваюсь к близким. Нам было сложно отвечать Неймару и его окружению. Во-вторых, руководство Олимпика обещало поддерживать меня до самого конца, и мы решили дождаться официальных выводов, чтобы не наговорить лишнего.

Как только самолет с нашей командой приземлился в Марселе, я осознал масштабы этого инцидента. Прежде всего, речь идет о нарушении приватности. Неизвестные распространяли мой номер телефона. Я получил более 2 миллионов сообщений в WhatsApp со страшными угрозами. Абсолютно все пошло наперекосяк. Они узнали адреса почти всех членов семьи, запугивали их.

Клуб организовал мне встречу с фанами Марселя. Поймите, в этом городе невозможно быть расистом – это абсурд. Здесь живут люди разных национальностей. Я хотел чувствовать поддержку клуба, болельщиков, рядовых провансальцев, которые не имеют никакого отношения к футболу. После этого было немного спокойнее. Я реально волновался за свою жизнь, ведь все вышло за рамки игры. Даже после положительного решения дисциплинарного комитета, который не заметил каких-то расистских высказываний, я не мог спать спокойно.

Девять лет мы не обыгрывали Париж, финалиста Лиги чемпионов, но после этого матча все говорили только о расизме. Наш подвиг не оценили по достоинству. Мы продемонстрировали великолепную игру, жаль, что пресса сосредоточилась на другом. Думаю, Неймар воспринял тот результат как персональную поражение. Послушайте, все знали, что бразилец имеет собственную камеру, которая следит за его действиями протяжении всего матча. Вокруг полно микрофонов, арбитры... В конце концов рефери стал именно на мою сторону – это о многом говорит.

Спортивный бренд, который одевает Неймара (Puma – прим.ред), действительно контактировал со мной несколько раз, чтобы все уладить. Я отвечал, что меня устроит только публичное извинение с их стороны, но этого до сих пор не произошло. Моя карьера могла развалиться. Я реально размышлял над расторжением контракта с Марселем, но клуб заставил меня передумать. Все находились под сильным давлением общества. Повторюсь, Неймар имеет огромное влияние на массы.

Приятно, что фанаты Марселя поддерживали меня с самого начала. После нашего разговора я почувствовал невероятное облегчение. Верю, что наконец нашел свою команду. Лига 1, с большим количеством физической борьбы, идеально вписывается в мой стиль. Пожалуй, сейчас я демонстрирую лучший футбол за многие годы. Здесь я чувствую себя важным и нужным. Конечно, обидно было потерять Субисаррету и Виллаш-Боаша (обоих уволили – прим.ред), которые поверили в меня, впрочем это часть футбола. Похожие вещи случаются довольно часто.

Я всегда мечтал поехать в сборную. Евро-2020? Пока не забегаю так далеко, но это было бы фантастически. Чувствую, что мог бы помочь команде. Нужно продолжать работать и все обязательно получится. В прошлом году у меня были две цели – выйти в Лигу чемпионов и надеть майку Ла Рохи. Первая – уже осуществилась... ", – рассказывает Альваро.

Интересно, что экс-игрок Сарагосы, Вильярреала и Эспаньола не первый раз попадает в скандальные истории. В 2016-м одиозный центрбэк поссорился с Лео Месси во время каталонского дерби. Оба весь матч обменивались "любезностями", а Барса в конце концов потеряла важные очки (0:0). Аргентинскую звезду технически вывели из игры... как и Неймара.

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