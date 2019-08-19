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"Я получал повреждения, выпадая пьяным с балкона или запрыгивая на теннисный стол", – Кэрролл

20:31 81 Читати українською
"Я получал повреждения, выпадая пьяным с балкона или запрыгивая на теннисный стол", – Кэрролл
Энди Кэррол / Reuters

Нападающий Ньюкасла Энди Кэрролл рассказал о своих нелепых травмах в карьере.

"Во мне все еще есть глупости. Я все еще ребенок в глубине души. Но я сильно повзрослел. Я осознал свои ошибки из прошлого и понял, кем я хочу быть и кем является.

Кэрролл официально вернулся в Ньюкасл

Была как-то одна история. Я получил травму, пытаясь перелезть через балкон пьяным во время предсезонной подготовки с Вест Хэмом. Я тогда упал с балкона и получил травму. В другой раз я выиграл партию в настольный теннис, запрыгнул на стол, приземлился на него и сломал, подвернув лодыжку.

Но это не моя вина. Я не хочу в одиночестве сидеть в тренажерном зале, восстанавливаясь. Я хочу быть в гуще событий, делать то, что я люблю, играть в футбол и быть вместе с одноклубниками. Упорно работаю над своей формой", – передает слова Кэрролла The Mirror.

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