"Пожалуй, я никогда не гордился своими игроками больше, чем сейчас. Не только потому, что мы в полуфинале третий раз в нашей истории, но и из-за манер и способа, которыми мы это сделали. Не только из-за того, как мы играли, но и из-за обстоятельств, количества травм, которые мы имели. Думаю, это показывает характер этой команды, этого клуба, и это вечер, которым можно очень гордиться.

Пижонский пенальти имени Сака в видеообзоре матча Реал – Арсенал – 1:2

Райс? Я могу говорить о нем. Очевидно, он сыграл решающую роль в матче. Скажу даже больше – это было колоссально. Его вовлеченность, сила, которую он показал, собранность. Без мяча во многих моментах он вел команду за собой и возвращал игру в нашу пользу. И я думаю, что именно поэтому вам нужны игроки такого уровня, чтобы выходить на поле и делать большой вклад. И он, бесспорно, это сделал.

Я имел внутреннее спокойствие перед матчем. Пока игроки передавали то, насколько они были готовы, я мог почувствовать команду, которая готова соревноваться с любым. И теперь мы должны продолжать это делать, потому что у нас сейчас есть определенный импульс.

Нереализованный пенальти Саки? Я могу продолжать и продолжать говорить об отдельных личностях и множестве различных случаев, которые были у нас в команде. Букайо сам взял на себя ответственность. Да, он не забил. Это могло бы стать поворотным моментом игры в эмоциональном плане, потому что Реал получил больше веры. Но то, как Сака потом справился с ситуацией, как он играл после этого, и в этом возрасте дебютировал на этом стадионе – невероятно.

Атмосфера была невероятной. Большое спасибо всем болельщикам, которые были с нами в этом путешествии. В Мадриде, вокруг отеля было ощущение веры и поддержки от них. Я думаю, что цель нашей работы – сделать наших людей счастливыми. Надеюсь, они очень гордятся игроками и командой. А теперь давайте пойдем дальше.

Арсенал стал первой командой, которая выиграла 2 дебютных выезда на Бернабеу в ЛЧ? Я не знал этого раньше. Хорошо быть частью истории. Повторюсь, мы действительно счастливы. Но я полностью еще не доволен, потому что впереди у нас потрясающая дуэль с ПСЖ. Команда, которую мы хорошо знаем и против которой мы уже играли. Так что пришло время подготовиться к этому", – цитирует Артету Football London.

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