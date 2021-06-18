Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал, как изменились его взгляды на жизнь после задержания полицией за пьяное вождение.

"Я очень переживаю, я похудел на 4 кг. До сих пор внутри страдаю. Хочу извиниться перед всеми болельщиками за этот поступок. Это очень большой урок для меня. Этот день стал для меня трагедией. Хочу сказать, чтобы этого никто никогда не повторял.

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Я всегда очень жестко осуждаю такие поступки. Я себя очень сильно наказываю. Из-за этого я ушел из каналов Футбол: не имел никакого морального права работать дальше. Показал всему обществу, что каждый человек, который нарушает закон, должен понести наказание. Я наказал себя сам. Будет суд и штраф", – сказал Вячеслав Шевчук в комментарии Брутальному Футболу.

Напомним, 42-летний Шевчук был экспертом программы "Великий футбол" на телеканале Футбол 1. 28 мая Вячеслава задержала патрульная полиция Киева. Правоохранителям даже пришлось применять физическую силу, чтобы надеть наручники и посадить его в патрульное авто.

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