– Сегодня Шахтер одерживает очень важную победу в матче с Серветтом и таким образом выходит в групповой этап. Насколько непростым получилось это противостояние для нашей команды?

– Безусловно, сложное противостояние. Действительно, соперник не уступал тем командам, с которыми нам приходилось встречаться по состоянию на данный момент. В первую очередь я рад, что нам удалось добыть нужный результат и отобраться в следующий раунд.

Перехват Бондаря и шедевр Элиаса в видеообзоре матча Серветт – Шахтер – 1:2

Игра в любом европейском турнире – это всегда честь, это привилегия. И я рад, что мы сумели завоевать эту привилегию. А дальше нас ожидают новые европейские соревнования, и там мы будем стараться добыть максимум из всего возможного.

– Сегодня ты реализовал одиннадцатиметровый. Как определялись с Элиасом, кто именно будет пробивать? Ведь именно он заработал пенальти.

– У нас есть определенная градация тех, кто пробивает пенальти, но это также зависит от уверенности конкретного игрока в момент удара. Я почувствовал, что готов пробить, мы быстро скомуницировали по этому поводу, вообще не было никаких возражений. Самое главное – что удалось отличиться, сначала перевести игру в овертайм, а уже после этого вырвать для команды чрезвычайно важную победу.

– На 90-й минуте ты очень уверенно сыграл, выбил мяч и помог защитникам. Как ты вообще оказался на втором фланге обороны?

– Мы всегда подчеркиваем: в первую очередь для нас важен командный результат. И в такой момент, когда ты чувствуешь, что можешь помочь команде любым способом, ты стараешься это делать, особенно в последние минуты противостояния, когда действительно игра может решиться, когда чаши весов могут склониться в пользу любой из команд. А вот я даже, честно говоря, не помню, как именно это случилось. Я просто был там, почувствовал, что сейчас могу помочь команде в этот момент. И еще раз повторюсь: я рад, что мои усилия не были напрасными и помогли нам получить такую важную квалификацию в следующий раунд, – сказал Кевин в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, Шахтер одержал победу над Серветтом в двухматчевом противостоянии (общий счет 3:2) и впервые в истории вышел в основную сетку Лиги конференций.

Шахтер прорвался в Лигу конференций, дожав Серветт в овертайме – Элиас несмотря на травму принес волевую победу