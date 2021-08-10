Новичок Манчестер Сити Джек Грилиш признался, что уход из Астон Виллы был для него очень сложным.

"Это было так трудно. Думаю, все это понимают. Я связался с клубом за несколько дней до окончания отпуска. Внезапно тренер захотел, чтобы я вернулся раньше. Уже тогда стало трудно, ведь я понял – скоро может состоятся переход.

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Все видели, каким был Месси на своей последней пресс-конференции. Я чувствовал себя так же. Перед отъездом в отеле я поговорил с командой, персоналом и игроками. Тогда я сам немного расплакался", – рассказал Грилиш в интервью Sky Sports.

К слову, Джек является воспитанником Астон Виллы, за которую выступал с 2013 года. В составе бирмингемцев Грилиш отыграл 213 матчей, забил 32 гола и отдал 43 результативные передачи. Этим летом он перебрался в Манчестер Сити за рекордные для АПЛ 100 млн фунтов.

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