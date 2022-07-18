"Я плакал. Тогда в Днепр приехала делегация серьезных людей из Ливерпуля. Мы ужинали. "Соглашение закрыто", – утверждали они. Они должны были заплатить столько, сколько хотел Игорь Коломойский. Мартин Шкртел даже написал мне сообщение: "Мы ждем тебя". Стивен Джеррард также выразил свое благословение.

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Потом я ездил к Коломойскому. "Пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня, я осуществлю свою мечту", – просил я. Ливерпуль предложил 25 миллионов евро. Это большие деньги, но Игорь Коломойский оказался неумолим. Но я не был разочарован тем, что в конце концов попал в Севилью", – сказал Коноплянка в интервью Weszlo.

Напомним, в 2015 году хавбек получил статус свободного агента, и его бесплатно подписала Севилья.

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