"Я после чемпионата мира, честно говоря, назад не хотел. Но я переосмыслил. После чемпионата мира я не хотел переживать боль поражения, но видеть, как моя семья сильно страдает, это тяжело. Но им снова придется с этим мириться. Все будет хорошо, так и должно быть.

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Я плакал пять дней. Это очень больно, когда твоя мечта разбивается. Я бы предпочел не забить гол при счете 0:0 и проиграть по пенальти, чем забить гол, пропустить, а затем проиграть по пенальти", – признался Неймар в комментариях изданию O Globo

Напомним, сборная Бразилии была одним из главных фаворитов Мундиаля, но вылетели в 1/4 финала от сборной Хорватии, уступив в серии 11-метровых ударов. После матча звезда национальной команды Неймар не сдержал слез.

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