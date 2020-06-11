"Я пью то, что хочу, Гиггзи", – Роналду резко ответил легенде Манчестер Юнайтед

Культовый экс-игрок МЮ, а ныне наставник сборной Уэльса Райан Гиггз вспомнил курьезную историю с форвардом Ювентуса Криштиану Роналду.

Во время совместного завтрака манкунианцев Райан заметил, что португалец пьет кока-колу и сделал ему замечание: "Мы здесь такого не делаем".

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Через несколько дней Криштиану подарил победу МЮ, оформив хет-трик в одном из матчей. После встречи он подошел к Райану с ответом: "Я пью то, что хочу, Гиггзи", – рассказал легендарный валлиец для O Jogo.

Напомним, Роналду и Гиггз вместе защищали цвета "красных дьяволов" в 2003-2009 годах.

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