toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ДИНАМО КИЕВ СЕРГЕЙ РЕБРОВ

"Я пью то, что хочу, Гиггзи", – Роналду резко ответил легенде Манчестер Юнайтед

12:28 179 Читати українською
"Я пью то, что хочу, Гиггзи", – Роналду резко ответил легенде Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду и Райан Гиггз / Фото ФК МЮ

Культовый экс-игрок МЮ, а ныне наставник сборной Уэльса Райан Гиггз вспомнил курьезную историю с форвардом Ювентуса Криштиану Роналду.

Во время совместного завтрака манкунианцев Райан заметил, что португалец пьет кока-колу и сделал ему замечание: "Мы здесь такого не делаем".

Гиггз получит престижную награду от команды Ла Лиги

Через несколько дней Криштиану подарил победу МЮ, оформив хет-трик в одном из матчей. После встречи он подошел к Райану с ответом: "Я пью то, что хочу, Гиггзи", – рассказал легендарный валлиец для O Jogo.

Напомним, Роналду и Гиггз вместе защищали цвета "красных дьяволов" в 2003-2009 годах.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном

blog_ava
Скрипник отреагировал на слухи о финансовом кризисе в Заре – команда готовится к важной битве с Динамо
09:18
314
Теги
Англия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед футбольные курьёзы Райан Гиггз Райан Ґіґґз
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
57
мин
Севилья
23:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук