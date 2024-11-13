"Я самый большой транжира в футболе. Мне нравится это слово "расточительство". Не только из-за его звучания, но и потому, что я одержим расточительством своей жизни. Мне хорошо так, в безумном расточительстве. Мне нравится это клеймо.

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Я не употребляю наркотики, как они пытаются сказать. Не преступник, хотя мог бы им стать. Я не люблю ночные клубы. Всегда тусуюсь в одном и том же месте в моем районе, в киоске Наны. Если хочешь встретиться со мной, приходи и увидишь меня там.

Я пью каждый день. Как такой человек, как я, выпивает почти каждый день? Мне не нравится давать объяснения другим. Но вот одно: я пью, потому что нелегко быть обещанием, которое остается в долгу. А в моем возрасте становится еще хуже", – рассказал экс-звезда The players tribune.

Напомним, Андриано выступал длительное время в Италии за Рому, Интер, Парму и Фиорентину. Бразилец в составе миланского клуба четырежды завоевывал титул чемпиона Италии.

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