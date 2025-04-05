"Я пересмотрел момент 15 раз": Артета однозначно оценил эпизод с пенальти в матче против Эвертона
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался относительно пенальти в матче против Эвертона (1:1) в 31 туре АПЛ.
"Мы пропустили с пенальти, которого, на мой взгляд, не было, очень явный эпизод. Контакт был недостаточный. Кроме того, контакт начинался за пределами штрафной, в штрафной ничего не было.
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Я пересмотрел момент 15 раз, и, на мой взгляд, это никак не может быть пенальти", – сказал Артета после игры.
Напомним, Арсенал сыграл с Эвертоном вничью 1:1. "Канониры" находятся на второй строчке в таблице АПЛ с 63 баллами. От Ливерпуля команда Артеты отстает на 11 пунктов.
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